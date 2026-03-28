Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 03:30

Число сбитых над Ленобластью БПЛА возросло до 18

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Об этом утром 28 марта сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём официальном канале.

«Сбито на данный момент 18 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Более 10 аэропортов закрыли в России с начала субботы

Ранее власти региона сообщали о 15 ликвидированных украинских беспилотниках над территорией Ленинградской области. В настоящее время в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Аэропорт Пулково продолжает работать с ограничениями — принимает и отправляет рейсы только после согласования с профильными органами безопасности.

Лия Мурадьян
