Число сбитых над Ленобластью БПЛА возросло до 18

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Об этом утром 28 марта сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём официальном канале.

«Сбито на данный момент 18 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Ранее власти региона сообщали о 15 ликвидированных украинских беспилотниках над территорией Ленинградской области. В настоящее время в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Аэропорт Пулково продолжает работать с ограничениями — принимает и отправляет рейсы только после согласования с профильными органами безопасности.