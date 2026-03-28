Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 02:30

Над Ленобластью сбили 15 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко утром 28 марта.

«Сбито 15 вражеских БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

По предварительным данным регионального правительства, на земле нет повреждений. Также не поступали сообщения о пострадавших среди жителей.

Ранее в аэропорту Пулково ввели ограничения из-за угрозы атаки дронов над Ленобластью. Воздушная гавань сейчас принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar