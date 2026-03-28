ПВО сбила второй летевший на Москву дрон с начала ночи

Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. С начала суток 28 марта это уже второй подбитый на подлёте к столице БПЛА. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА», — написал мэр в своём канале в Max в 1:59 ночи.

По данным столичных властей, на месте падения обломков беспилотника уже работают сотрудники экстренных служб Москвы.