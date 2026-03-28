ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве ночью 28 марта

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, дрон был сбит после полуночи по московскому времени. Обломки упали на землю, на месте работают экстренные службы, которые проверяют территорию и устраняют последствия.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. Специалисты продолжают обследование района падения.

Ранее Life.ru писал, что вечером силы ПВО за считанные часы отразили очередную атаку со стороны ВСУ: 52 беспилотника были уничтожены над разными регионами России, включая Подмосковье. Дроны пытались прорваться сразу с нескольких направлений.