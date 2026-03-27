Власти Ленобласти перешли на круглосуточный режим из-за ежедневных атак БПЛА

Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы в связи с ежедневными атаками беспилотников, которые продолжаются в регионе с 22 марта. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, регион работает в режиме повышенной готовности из-за беспрецедентных ударов вражеских БПЛА по объектам промышленности и транспортной инфраструктуры.

«Силы и средства 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО отрабатывают все волны атак беспилотных летательных аппаратов, но к сожалению не обошлось без частичных повреждений предприятий и объектов транспорта», — сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что из резервного фонда выделена поддержка силам ПВО, включая обеспечение средствами связи, транспортом и спецоборудованием.

Ранее Life.ru сообщал, что российские регионы в ночь на 27 марта подверглись очередной атаке украинских беспилотников – к утру пятницы силы противовоздушной обороны сбили десятки целей над страной. Атаку отражали одновременно в нескольких субъектах федерации. В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены в небе над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областях, а также над акваторией Чёрного моря, Крымом и Московским регионом.