27 марта, 04:42

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 85 БПЛА над регионами России

Российские регионы в ночь на 27 марта подверглись очередной атаке украинских беспилотников – к утру пятницы силы противовоздушной обороны сбили десятки целей над страной.

Как сообщили в Минобороны России, в период с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Удары отражали сразу в нескольких регионах страны. По данным ведомства, дроны были сбиты над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областями, а также над акваторией Чёрного моря, территорией Крыма и Московским регионом.

При атаке на Ленинградскую область сбили 36 дронов
Ранее Life.ru писал, что власти регионов ночью уже сообщали о последствиях атак. В Череповце, например, беспилотники ударили по промышленной зоне – там зафиксировали сразу восемь прилётов. К счастью, обошлось без жертв, а экстренные службы быстро взяли ситуацию под контроль.

Юния Ларсон
