Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 03:40

В Череповце зафиксировали восемь прилётов по промзоне после атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Промышленная зона в Череповце подверглась атаке беспилотников, на её территории зафиксировано сразу восемь прилётов. О случившемся утром 27 марта сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, удары пришлись по промплощадке, однако серьёзных последствий удалось избежать.

«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется. Погибших и пострадавших нет», – написал глава региона.

Он также уточнил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы, а все оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Для координации действий сформирован оперативный штаб.

БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области
БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО этой ночью сбили дрон на подлёте к Москве. На фоне этого Росавиация объявила ограничения в аэропорту Внуково – рейсы пришлось согласовывать в особом режиме. Вскоре меры были отменены.

Юния Ларсон
