БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Украинские беспилотники атакуют череповецкую промышленную зону в Вологодской области. В регионе задействовали системы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 марта сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«Дорогие земляки, идёт атака БПЛА на череповецкую промышленную зону», — написал он в своём Telegram-канале.
В области работают средства ПВО. Раздаются взрывы. Также есть информация о подбитых целях. По сообщению властей, сотрудники экстренных служб уже находятся на местах падения обломков дронов.
Ранее жители Ленинградской области сообщили о налёте беспилотников. Взрывы начали раздаваться после часа ночи. Люди насчитали около 20 взрывов в Выборгском, Кировском и Колпинском районах.
