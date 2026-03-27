Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 02:18

БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области

Украинские беспилотники атакуют череповецкую промышленную зону в Вологодской области. В регионе задействовали системы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 марта сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Дорогие земляки, идёт атака БПЛА на череповецкую промышленную зону», — написал он в своём Telegram-канале.

В области работают средства ПВО. Раздаются взрывы. Также есть информация о подбитых целях. По сообщению властей, сотрудники экстренных служб уже находятся на местах падения обломков дронов.

Ранее жители Ленинградской области сообщили о налёте беспилотников. Взрывы начали раздаваться после часа ночи. Люди насчитали около 20 взрывов в Выборгском, Кировском и Колпинском районах.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar