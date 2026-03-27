БПЛА атакуют череповецкую промзону в Вологодской области

Украинские беспилотники атакуют череповецкую промышленную зону в Вологодской области. В регионе задействовали системы противовоздушной обороны. Об этом утром 27 марта сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Дорогие земляки, идёт атака БПЛА на череповецкую промышленную зону», — написал он в своём Telegram-канале.

В области работают средства ПВО. Раздаются взрывы. Также есть информация о подбитых целях. По сообщению властей, сотрудники экстренных служб уже находятся на местах падения обломков дронов.