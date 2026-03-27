26 марта, 23:41

В Ленинградской области прогремело около 20 взрывов от работы ПВО

Серия взрывов прогремела в Ленинградской области после часа ночи 27 марта. По предварительным данным, российские средства противовоздушной обороны сбили уже около 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали местные жители, взрывы были слышны в Выборгском, Кировском и Колпинском районах.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы уже примерно 2 часа. Официальной информации о последствиях атак пока не было.

Этой же ночью беспилотник уничтожили на подлёте к Москве. На фоне беспилотной опасности в столичном аэропорту Внуково также ввели временные ограничения, которые вскоре отменили.

Лия Мурадьян
