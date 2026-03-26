За два часа над регионами России сбили 36 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в МО РФ, атака отражалась с 21:00 до 23:00 мск 26 марта.

Дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что с 18:00 до 21:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Все аппараты были сбиты на подлёте к российской территории, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.