Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 20:59

За два часа над регионами России сбили 36 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в МО РФ, атака отражалась с 21:00 до 23:00 мск 26 марта.

Дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что с 18:00 до 21:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Все аппараты были сбиты на подлёте к российской территории, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar