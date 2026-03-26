26 марта, 10:22

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы лишить Киев возможности совершать теракты

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Специальная военная операция продолжается, чтобы лишить Киев возможности совершать теракты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем специальную военную операцию, с тем чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения этой преступной террористической деятельности», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об участившихся случаях падения украинских дронов на территории стран Прибалтики.

Напомним, ранее в Эстонии, Латвии и Литве упали украинские БПЛА, которые пытались атаковать Ленинградскую область. При этом в Риге решили выразить протест России, отказавшись признавать факты.

