Песков: Россия продолжает СВО, чтобы лишить Киев возможности совершать теракты

Специальная военная операция продолжается, чтобы лишить Киев возможности совершать теракты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем специальную военную операцию, с тем чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения этой преступной террористической деятельности», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об участившихся случаях падения украинских дронов на территории стран Прибалтики.