Украинский дрон-потеряшка протаранил трубу электростанции в Эстонии
Генпрокурор Аси: Украинский дрон врезался в трубу электростанции в Эстонии
Украинский беспилотник взорвался, врезавшись в трубу электростанции в Аувере в Эстонии. Инцидент расследуют правоохранительные органы. Об этом сообщила генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси.
«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», — сказала она.
На месте происшествия работают силовые структуры, которые проводят первичные следственные действия и устанавливают детали произошедшего. Власти подчёркивают, что окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования, которое должно прояснить маршрут и цели беспилотника.
Ранее в Латвии зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата в приграничной зоне рядом с Белоруссией. Дрон попал на территорию страны со стороны Украины. В результате инцидента обошлось без жертв.
