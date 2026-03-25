25 марта, 10:11

Украинский дрон-потеряшка протаранил трубу электростанции в Эстонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Украинский беспилотник взорвался, врезавшись в трубу электростанции в Аувере в Эстонии. Инцидент расследуют правоохранительные органы. Об этом сообщила генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси.

«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», — сказала она.

На месте происшествия работают силовые структуры, которые проводят первичные следственные действия и устанавливают детали произошедшего. Власти подчёркивают, что окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования, которое должно прояснить маршрут и цели беспилотника.

Украинский дрон рухнул в Латвии

Ранее в Латвии зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата в приграничной зоне рядом с Белоруссией. Дрон попал на территорию страны со стороны Украины. В результате инцидента обошлось без жертв.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
