25 марта, 08:38

Украинский дрон рухнул в Латвии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

В Латвии зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата в приграничном районе рядом с Белоруссией. Дрон мог залететь со стороны Украины. Об этом в соцсети Х сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«Инцидент расследуется, но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник. Жертв нет», — написал она.

Глава правительства уточнила, что координирует действия с военным ведомством и профильными структурами, а также поддерживает связь с соседними странами Балтии. Латвийские вооружённые силы подтвердили проведение проверки на месте падения беспилотника. Инцидент произошёл в Краславском крае.

Эстонцы спустя четыре месяца экспертиз признали, что на их земле упал дрон ВСУ

Ранее сообщалось, что БПЛА, который накануне упал и взорвался в Варенском районе Литвы недалеко от границы с Белоруссией, был запущен украинской стороной. Собранные материалы указывают на потерю управления аппаратом в ходе полёта.

Милена Скрипальщикова
