Латвия выразила протест из-за вторжения «российского» беспилотника
Беспилотник в небе.
МИД Латвии выразил категорический протест временному поверенному в делах России в Риге в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, якобы принадлежащем Москве. Об этом 26 марта сообщили на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
В министерство был вызван дипломат, которому вручили ноту протеста. Латвийская сторона потребовала разъяснений и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, вчера в Латвии рядом с белорусской границей упал украинский дрон, о чём сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня. Примечательно, что в связи с этим инцидентом никто никуда вызван не был. Латвийские ВС провели проверку на месте падения БПЛА.
