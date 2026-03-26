Латвия выразила протест из-за вторжения «российского» беспилотника

МИД Латвии выразил категорический протест временному поверенному в делах России в Риге в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, якобы принадлежащем Москве. Об этом 26 марта сообщили на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В министерство был вызван дипломат, которому вручили ноту протеста. Латвийская сторона потребовала разъяснений и предотвращения подобных инцидентов в будущем.