В Кремле увидели несостыковку: Песков ответил на слова Зеленского о мире

В Кремле заявили, что поручение Владимира Зеленского Верховной раде готовиться к работе в условиях конфликта еще несколько лет не сочетается с его словами о стремлении к миру. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие заявления «не соотносимы».

«Но я думаю, вам лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счет, а не к нам», — добавил Песков.

Поводом для комментария стали сообщения о том, что Зеленский поручил парламенту подготовить план работы на случай, если боевые действия затянутся еще на один, два или три года. Об этом ранее писала «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде. По данным украинского издания, такая подготовка связана с паузой в переговорном процессе и необходимостью долгосрочного планирования работы парламента. При этом конкретные сроки готовности документа не назывались.