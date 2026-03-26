В Раде заявили о риске финансовой катастрофы на Украине

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина оказалась на грани финансовой катастрофы. По его словам, проблемы связаны с риском срыва международного финансирования и невыполнением ряда обязательств перед партнерами.

Политик напомнил, что в 2025 году Киев не выполнил 14 индикаторов программы Ukraine Facility и из-за этого недополучил 3,9 млрд евро. Он также заявил, что в первом квартале 2026 года не выполнены еще пять показателей.

«Мы можем так потерять страну» , — заявил Гетманцев. По его оценке, под угрозой оказались сразу несколько направлений внешней поддержки, включая договоренности с МВФ и Всемирным банком.

Тему срыва обязательств ранее поднимали и другие украинские депутаты. Так, Interfax-Украина сообщал, что Верховная рада может не успеть выполнить до конца первого квартала 25 структурных мероприятий, предусмотренных программами МВФ, Всемирного банка и Ukraine Facility.

Напомним, в феврале 2026 года Европарламент одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено на оборону и закупку военной техники, еще 30 млрд — на макрофинансовую поддержку и помощь бюджету. Финансировать программу планируется за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета союза. Решение приняли в формате усиленного сотрудничества: к нему присоединились 24 страны ЕС, тогда как Чехия, Венгрия и Словакия участия не приняли. Ожидается, что первые выплаты начнутся во втором квартале 2026 года после окончательного утверждения пакета Советом ЕС.