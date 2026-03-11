Денег в бюджете Украины хватит до мая благодаря кредиту МВФ

Финансовой подушки, появившейся после одобрения кредита МВФ, Украине хватит для покрытия бюджетного дефицита до начала мая 2026 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Ранее в Киеве опасались, что средства закончатся уже к концу марта. Ситуацию изменил кредит МВФ на $8,1 млрд, из которых $1,5 млрд поступили сразу. Это дало дополнительное время Евросоюзу для согласования собственного пакета помощи в €90 млрд, который блокирует Венгрия.

Параллельно Нидерланды подтвердили готовность направлять Украине по €3,5 млрд ежегодно до 2029 года в рамках двусторонней поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что за четыре года международные организации перечислили Киеву 171,4 миллиарда долларов. Из этой суммы 56 миллиардов составили прямые выплаты, а ещё 32 миллиарда были предоставлены Украине в виде кредитов, отдавать которые она желает российскими репарациями.