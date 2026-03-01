Международные организации и Запад за четыре года направили Киеву 171,4 миллиарда долларов. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Министерство финансов Украины.

С февраля 2022-го по февраль 2026-го Евросоюз перевёл 88,9 миллиарда долларов: 56,9 миллиарда — прямые выплаты, около 32 миллиардов — кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Соединённые Штаты предоставили 30,2 миллиарда долларов прямой поддержки и ещё 1 миллиард под кредит.

Международный валютный фонд предоставил 13,4 миллиарда долларов. В числе доноров также Япония с 12 миллиардами и Канада с 9 миллиардами долларов. Всемирный банк и Великобритания перечислили Украине по 6 миллиардов долларов.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признался, что президент США Дональд Трамп не является его союзником в противостоянии с Россией. По его словам, хозяин Белого дома с самого начала занял нейтральную позицию. Экс-комик также отметил, что республиканец видит себя исключительно в роли посредника между ним и российском лидером Владимиром Путиным, а не сторонником Киева.