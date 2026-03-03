Украина получила от МВФ первый транш в $1,5 млрд

Киев получил первый транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов по новой четырёхлетней программе. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырёхлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены», — заявила Свириденко.

Средства направят на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержание макрофинансовой стабильности. Всего в течение четырёх лет Киев рассчитывает получить от фонда 8,1 млрд долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что за четыре года международные организации перечислили Киеву 171,4 миллиарда долларов. Из этой суммы 56 миллиардов составили прямые выплаты, а ещё 32 миллиарда были предоставлены Украине в виде кредитов, отдавать которые она желает российскими репарациями.