Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал журналистам, что представители Украины резко отреагировали на его приезд в Женеву. Дипломат выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, где рассказал о преступлениях ВСУ. Однако, по его словам, само появление в зале вызвало недовольство делегации из Киева.

«Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмёт сюда и приедет?» — рассказал Мирошник.

Он подчеркнул, что присутствовал на мероприятии как аккредитованный представитель России. Также дипломат отметил, что одна страна не может навязывать условия международной организации. По его словам, Москва намерена и дальше использовать площадку ООН для доведения своей позиции. В частности, в организацию уже переданы два доклада о пытках российских военнопленных.

В материалах, отметил он, содержатся данные о гибели почти восьми тысяч мирных жителей за последние годы. Кроме того, правозащитные структуры проявляют интерес к теме секретных тюрем и запрашивают дополнительные сведения. Ожидается, что обсуждение этих вопросов продолжится на международном уровне.

Ранее Родион Мирошник допустил отмену моратория на смертную казнь для военных преступников из украинской армии. По словам дипломата, от действий противника «волосы становятся дыбом».