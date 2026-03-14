Мирошник допустил отмену моратория на казнь для военных преступников из ВСУ
Обложка © Telegram / МИД России
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что не исключает возможности отмены моратория на смертную казнь в отношении преступников из Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
«Когда читаешь уголовные дела, у тебя волосы становятся дыбом. Когда человек рассказывает: «Ну, вы знаете, я увидел группу людей, которые собирались эвакуироваться, просто уехать из зоны военных действий. — И что ты сделал? — Я их расстрелял». Понимаете, такого рода вещи не могут быть прощены. <...> Я не исключаю ужесточения законодательства, потому что в этой ситуации далеко не всем нужно очень лояльно относиться к их праву на жизнь, когда они лишили жизни десятки, а то и сотни людей», — считает дипломат.
Украинские военные целенаправленно атакуют мирных жителей приграничных районов Белгородской области с помощью беспилотников Так, в деревне Алисовка оператор беспилотника преследовал пожилую женщину с козой. Дрон то приближался к ней, то отдалялся, кружа рядом. Это выглядело как издевательство. В другой деревне дрон гонялся за женщиной, работавшей в огороде, но зацепился за дерево и не сдетонировал.
