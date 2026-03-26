26 марта, 01:23

Мирошник: Почти восемь тысяч мирных граждан погибли от рук военных ВСУ

Обложка © Telegram / МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил о числе мирных жителей, погибших от рук Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в Женеве на мероприятии при постпредстве России.

«Исходя из данных, основанных на статистике ряда федеральных и местных органов власти, могу утверждать, что с февраля 2022 года и по начало минувшей недели от рук украинских боевиков пострадали как минимум 27 518 мирных жителей, из которых погибли по меньшей мере 7 967 человек», — сказал он.

По его словам, речь идёт о минимально подтверждённых показателях. Он отметил, что по мере проведения следственных действий эти данные могут увеличиться. Мирошник добавил, что с 2014 года общее число убитых и раненых мирных жителей на Донбассе достигло не менее 42 тысяч человек.

Ранее Родион Мирошник приводил данные о пострадавших от ударов ВСУ в 2025 году. По его оценке, число пострадавших и погибших составило около 3,5 тысячи человек, включая примерно 200 детей. Он отмечал, что атаки затрагивают гражданскую инфраструктуру и транспорт. В качестве примера дипломат приводил ситуацию в Белгороде, где беспилотники регулярно атакуют автомобили и общественный транспорт. Мирошник также указывал, что дроны оснащаются поражающими элементами для увеличения числа пострадавших.

BannerImage
Антон Голыбин
