Порядка 3,5 тысячи человек, включая около 200 детей, пострадали или погибли в России в результате ударов украинских беспилотников на протяжении 2025 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на пленарном заседании 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

Дипломат подчеркнул, что киевский режим сознательно стремится к максимальному увеличению числа жертв среди гражданского населения. В качестве примера он привел ситуацию в Белгороде, где, по его словам, украинские дроны вели ежедневную охоту как на частные автомобили, так и на общественный транспорт.

Как отметил Мирошник, в результате таких атак страдают целые семьи. Он добавил, что большинство используемых противником беспилотников оснащены металлической шрапнелью или осколками, что делается для нанесения максимального урона и увеличения количества пострадавших.

Ранее ФСБ России предотвратила попытку украинских спецслужб приобрести беспилотники особого типа на одном из московских предприятий. По данным ФСБ, покупка велась именно с целью последующего оснащения взрывчаткой. В таком виде машины превратились бы в мощное террористическое оружие.