Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 10:19

Верховная рада сорвала принятие закона, необходимого для кредита ЕС на 90 млрд евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Верховная Рада Украины не смогла принять закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и получения кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на анонимные источники в парламенте.

«Самым показательным примером стал провал голосования за цифровые платформы <...> Депутаты дали лишь 168 голосов «за», из них «Слуга народа» — только 126. Нардепы даже не смогли отправить законопроект на доработку — на это голосов тоже не хватило», — сообщил пожелавший остаться анонимным парламентарий.

Отмечается, что данный законопроект является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ. Его провал ставит под угрозу не только сотрудничество с Фондом, но и выделение многомиллиардного кредита Евросоюзом.

Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Венгрии Сийярто
Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Венгрии Сийярто

Ранее глава миссии МВФ на Украине Присцилла Тоффано выражала обеспокоенность задержкой принятия необходимых законов, подчёркивая, что это может парализовать дальнейшее финансирование.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
