Верховная рада сорвала принятие закона, необходимого для кредита ЕС на 90 млрд евро

Верховная Рада Украины не смогла принять закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и получения кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на анонимные источники в парламенте.

«Самым показательным примером стал провал голосования за цифровые платформы <...> Депутаты дали лишь 168 голосов «за», из них «Слуга народа» — только 126. Нардепы даже не смогли отправить законопроект на доработку — на это голосов тоже не хватило», — сообщил пожелавший остаться анонимным парламентарий.

Отмечается, что данный законопроект является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ. Его провал ставит под угрозу не только сотрудничество с Фондом, но и выделение многомиллиардного кредита Евросоюзом.

Ранее глава миссии МВФ на Украине Присцилла Тоффано выражала обеспокоенность задержкой принятия необходимых законов, подчёркивая, что это может парализовать дальнейшее финансирование.