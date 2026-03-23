Орбан: Спецслужбы Украины прослушивали телефон главы МИД Венгрии Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил Минюсту страны разобраться в обстоятельствах прослушки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. По данным Будапешта, инициаторами слежки выступили украинские спецслужбы, получившие доступ к личному номеру дипломата от местного журналиста.

Глава правительства назвал случившееся серьёзной атакой на государство. Он потребовал незамедлительного расследования инцидента, подчеркнув, что действия третьих лиц в отношении члена кабмина могут квалифицироваться как уголовное преступление.

Сам министр признался, что был в шоке, когда узнал о прослушке. Сийярто отметил, что информация поступила от венгерского репортёра, который, по его словам, поддерживает тесные связи с иностранными разведками и имеет отношение к руководству оппозиционной партии «Тиса».

В распоряжении венгерского правительства оказалась аудиозапись разговора, где журналист Сабольч Панья (представляющий издание VSquare) собственноручно подтверждает факт передачи номера телефона министра третьим лицам.

В Будапеште намерены дать правовую оценку действиям всех причастных к этой истории. В ближайшее время профильное ведомство должно установить, были ли нарушены государственные интересы республики.

Отношения между Венгрией и Украиной обострились после остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В январе прокачка российской нефти в Венгрию была приостановлена: украинская сторона заявила, что причиной стала авария вследствие российского обстрела, тогда как венгерские официальные лица назвали произошедшее политически мотивированным решением Киева. В связи с этим Будапешт заблокировал выделение Украине согласованного кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро, увязывая разблокировку финансирования с восстановлением транзита.