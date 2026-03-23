Сийярто связал прослушку своих телефонных разговоров с происками оппозиции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что журналист, причастный к прослушке его телефонных переговоров иностранными спецслужбами, связан с оппозиционной партией «Тиса», имеющей проукраинскую ориентацию.

Ранее в понедельник представитель венгерского правительства Золтан Ковач опубликовал аудиозапись, на которой журналист Сабольч Пани признаётся в передаче номеров телефонов главы МИД Венгрии иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

«Первое, что приходит на ум, — это шок от того, что при участии венгерского журналиста активно прослушивался один или несколько членов венгерского правительства... Отвратительно то, что этот венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии «Тиса», — подчеркнул Сийярто в соцсетях.

По словам министра, через Пани могла вестись работа по «созданию проукраинского правительства» Венгрии. В Будапеште расценивают произошедшее как попытку внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

