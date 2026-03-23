В Венгрии двумя словами ответили на вброс западных СМИ о звонках Сийярто Лаврову

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил, что публикация западного издания о якобы регулярных звонках главы венгерского МИД Петера Сийярто российскому коллеге Сергею Лаврову не соответствует действительности и является вымыслом. Об этом он сообщил газете Politico.

«Фейковые новости», — сказал он.

По словам венгерского чиновника, подобные сообщения появились на фоне активной предвыборной кампании и успехов правящей партии «Фидес». Он отметил, что речь идёт о попытке создать негативный информационный фон вокруг политических процессов в Венгрии. Бока добавил, что такие публикации, по его мнению, являются реакцией на усиление позиций «Фидес», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан.

Он также выразил уверенность, что подобные информационные вбросы не повлияют на общественное мнение внутри страны и не введут венгров в заблуждение. Отдельно подчёркивается, что Будапешт отвергает изложенные в публикации утверждения и не подтверждает наличие подобных контактов в описанном формате.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Ранее Сийярто обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского в распространении недостоверной информации. По его словам, их заявления могут быть направлены на поддержку венгерской оппозиции.