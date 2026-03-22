Сийярто обвинил Туска и Сикорского в распространении фейков

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава польского МИД Радослав Сикорский распространяют ложную информацию, чтобы оказать поддержку венгерской оппозиции. С таким заявлением в их сторону выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Поводом для резкой реакции стала публикация польских политиков, что Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС.

«Вместо того чтобы распространять ложь и фейковые новости, приезжайте в Будапешт, чтобы поддержать оппозицию! В прошлый раз это сработало... в нашу пользу», — написал Сийярто в ответ на публикацию Туска.

В ответ венгерский министр отметил, что тому не удастся добиться установления в стране «марионеточного правительства, поддерживающего войну», во главе с партией «Тиса». Дипломат подчеркнул, что подобные попытки вмешательства во внутренние дела государства не принесут результата.

Ранее Дональд Туск выразил обеспокоенность по поводу будущего страны в Евросоюзе, назвав Polexit реальной угрозой. Поводом для тревоги стало вето президента Кароля Навроцкого на закон о кредите для закупки вооружений по программе ЕС SAFE. Туск обвинил в стремлении к выходу из союза праворадикальные партии «Конфедерация» и большинство оппозиционной «Права и справедливости».