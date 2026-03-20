Сийярто: Украина не получит 5,5 млрд евро от ЕС, пока не будет запущена «Дружба»

Киев запросил у Евросоюза дополнительное финансирование в размере 5,5 млрд евро, но как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт против выделения средств, пока не будет запущен нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает MTI.

«Украинцы запросили ещё 5,5 миллиарда евро, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти, мы требуем, чтобы они это сделали. С Венгрией нельзя шутить, Венгрию нельзя шантажировать. До тех пор, пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги», — заявил Сийярто.

А ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил о готовности принять новые меры против Украины. Причиной он назвал остановку прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Братислава уже предприняла ответный шаг — прекратила поставки аварийной электроэнергии. Он также сообщил, что не поддержал положения итогового документа саммита ЕС, касающиеся Украины.