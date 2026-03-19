Фицо пригрозил Киеву новыми мерами из-за «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности принять новые меры против Украины. Причиной он назвал остановку прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Братислава уже предприняла ответный шаг — прекратила поставки аварийной электроэнергии.

«Сегодня я подтвердил готовность Словакии принять новые меры против Украины, если её политическое руководство будет и дальше умышленно экономически вредить Словакии. Как известно, мы уже приняли одну ответную меру и остановили поставки аварийной электроэнергии этой стране», — заявил Фицо в своих соцсетях.

Он также сообщил, что не поддержал положения итогового документа саммита ЕС, касающиеся Украины. Словацкий премьер пояснил, что в них не было отражено ситуации с транзитом нефти.

Ранее премьер-министр Венгрии Витор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит решения Евросоюза в пользу Украины при текущей ситуации с поставками нефти. Братислава и Будапешт уже заблокировали на саммите Евросоюза решение об утверждении военного финансирования Киева на €90 млрд на 2026–2027 годы, а также 20-й пакет санкций против России.