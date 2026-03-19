Орбан заявил, что без нефти не поддержит решения ЕС по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит решения Евросоюза в пользу Украины при текущей ситуации с поставками нефти. Об этом он сообщил перед началом саммита ЕС.
«Я никогда не поддержу какие-либо решения здесь в пользу Украины, пока венгры по-прежнему не получают принадлежащую нам нефть», — сказал венгерский премьер.
Братислава и Будапешт уже заблокировали на саммите Евросоюза решение об утверждении военного финансирования Киева на €90 млрд на 2026–2027 годы, а также 20-й пакет санкций против России.
Напомним, что ранее Орбан заявлял, что Венгрия самостоятельно прорвёт нефтяную блокаду Украины. До этого он говорил, что Украина не сможет получить новый кредит от Евросоюза до тех пор, пока не будет возобновлён транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Будапешт не намерен менять позицию даже на фоне предложений ЕС, касающихся ремонта нефтяной магистрали.
