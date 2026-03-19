Орбан заявил, что без нефти не поддержит решения ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит решения Евросоюза в пользу Украины при текущей ситуации с поставками нефти. Об этом он сообщил перед началом саммита ЕС.

«Я никогда не поддержу какие-либо решения здесь в пользу Украины, пока венгры по-прежнему не получают принадлежащую нам нефть», — сказал венгерский премьер.

Братислава и Будапешт уже заблокировали на саммите Евросоюза решение об утверждении военного финансирования Киева на €90 млрд на 2026–2027 годы, а также 20-й пакет санкций против России.