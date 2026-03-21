Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба» сразу после парламентских выборов в республике, которые намечены на 12 апреля. По его словам, к этому вынудят экономические реалии.

Выступая на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, глава венгерского МИД выразил уверенность, что победу на выборах одержит правящая партия «ФИДЕС» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

«Деньги у украинцев закончатся гораздо раньше, чем у нас закончится нефть. Поэтому после победы [ФИДЕС] на выборах они будут вынуждены вновь запустить трубопровод «Дружба», и поставки по нему возобновятся вечером 13 апреля», — сказал Сийярто.

Венгрия, по словам руководителя канцелярии премьера Гергея Гуйяша, подготовлена к возможному затягиванию ситуации. Государственные стратегические резервы нефти заполнены на 80%, а запасы топлива в стране — более чем на 95%.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что действия киевского главаря Владимира Зеленского по остановке транзита нефти по «Дружбе» являются тяжким преступлением, совершённым по политическим причинам, чтобы создать экономический хаос в Венгрии перед выборами 12 апреля. Он обвинил Зеленского в сговоре с европейской бюрократией и венгерской оппозицией.