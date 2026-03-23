23 марта, 05:04

ЕС прячет от Венгрии секретные документы из-за опасений утечек в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Согласно информации Politico, Евросоюз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных встречах и сократил объём секретной информации, поступающей Будапешту. Источники издания связывают это с опасениями, что венгерские власти могут передавать данные Москве.

Недоверие к Будапешту привело к тому, что ключевые европейские переговоры всё чаще проводятся в малых форматах — E3 (Германия, Франция, Великобритания), E4 (плюс Италия), Веймарский треугольник и другие. Один из собеседников Politico пояснил, что причина ухода от широких форматов — наличие среди стран-участниц «менее лояльных государств».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель отменить санкции и разрешить импорт российских нефти и газа. В своём обращении он предупредил, что сохранение запрета нанесёт удар по европейской экономике, спровоцирует рост цен и создаст небывалые проблемы для жителей.

Артём Гапоненко
