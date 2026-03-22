Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 07:40

Единственный заступник: Нападки лидеров ЕС могут только подыгрывать Орбану на выборах

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

В Евросоюзе опасаются, что лидеры ЕС попали в ловушку венгерского премьера, невольно помогая ему на предстоящих выборах. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает: несмотря на ярость, которую Орбан вызывает у европейских оппонентов, наиболее рьяные его критики признают, что нападки на венгерского премьера со стороны Брюсселя только укрепляют его образ. Просты граждане могут начать видеть в нём единственного защитника национальных интересов.

По данным Politico, подобного уровня раздражения среди европейских лидеров не было со времён британского премьера Маргарет Тэтчер. Десятые парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

Офис Орбана: Украина слабее России и должна понять, что мир в её же интересах

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз недоволен стремлением Венгрии к самостоятельности и намерен наказать Виктора Орбана за его политику. Брюссель раздражает, что Будапешт не желает безоговорочно поддерживать Украину, вкладывая в её нужды все средства. Венгерский премьер указывает, что ЕС предал европейскую демократию ради Киева.

Владимир Озеров
