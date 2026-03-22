Единственный заступник: Нападки лидеров ЕС могут только подыгрывать Орбану на выборах

В Евросоюзе опасаются, что лидеры ЕС попали в ловушку венгерского премьера, невольно помогая ему на предстоящих выборах. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает: несмотря на ярость, которую Орбан вызывает у европейских оппонентов, наиболее рьяные его критики признают, что нападки на венгерского премьера со стороны Брюсселя только укрепляют его образ. Просты граждане могут начать видеть в нём единственного защитника национальных интересов.

По данным Politico, подобного уровня раздражения среди европейских лидеров не было со времён британского премьера Маргарет Тэтчер. Десятые парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.