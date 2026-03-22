Единственный заступник: Нападки лидеров ЕС могут только подыгрывать Орбану на выборах
Politico: Лидеры ЕС могли попасть в ловушку Орбана перед выборами в Венгрии
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis
В Евросоюзе опасаются, что лидеры ЕС попали в ловушку венгерского премьера, невольно помогая ему на предстоящих выборах. Об этом пишет Politico.
Издание отмечает: несмотря на ярость, которую Орбан вызывает у европейских оппонентов, наиболее рьяные его критики признают, что нападки на венгерского премьера со стороны Брюсселя только укрепляют его образ. Просты граждане могут начать видеть в нём единственного защитника национальных интересов.
По данным Politico, подобного уровня раздражения среди европейских лидеров не было со времён британского премьера Маргарет Тэтчер. Десятые парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз недоволен стремлением Венгрии к самостоятельности и намерен наказать Виктора Орбана за его политику. Брюссель раздражает, что Будапешт не желает безоговорочно поддерживать Украину, вкладывая в её нужды все средства. Венгерский премьер указывает, что ЕС предал европейскую демократию ради Киева.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.