Около 1150 военнослужащих потеряла за сутки украинская армия
Подразделения Вооружённых сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции около 1150 военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, потери ВСУ на разных направлениях распределились следующим образом: в зоне ответственности группировки войск «Север» — свыше 210 военных, «Запад» — более 180, «Южная» — свыше 100, «Центр» — до 315, «Восток» — свыше 300, «Днепр» — до 45.
Ранее военный эксперт сообщил, что Вооружённые силы Украины несут катастрофические потери в Константиновке. Логистика противника в городе нарушена. Российские войска вбили клин в оборону ВСУ и разрезали украинскую группировку пополам.
