Киевский режим использует трубопроводы в качестве инструмента шантажа стран Евросоюза. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такой подход Киев использует уже давно. Нефте- и газопроводы для Украины являются эффективным инструментом шантажа в отношении европейских государств.

«Киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран — членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран — членов ЕС», — отметил представитель Кремля.