Песков: Киев использует газопроводы как оружие против Европы
Киевский режим использует трубопроводы в качестве инструмента шантажа стран Евросоюза. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такой подход Киев использует уже давно. Нефте- и газопроводы для Украины являются эффективным инструментом шантажа в отношении европейских государств.
«Киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран — членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран — членов ЕС», — отметил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт останавливает поставки газа Украине до тех пор, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Киев утверждает, что труба якобы была повреждена, из-за чего туда приезжали для оценки эксперты. Однако украинские власти так и не предоставили им доступ.
