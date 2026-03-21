«Только мы не ввели санкции»: Вучич подтвердил курс на дружбу с Россией и Китаем

Сербия сохранит военный нейтралитет, а также традиционные отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на митинге правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде. Мероприятие, посвящённое предстоящим 29 марта местным выборам, собрало, по данным МВД, 32 тысячи человек в «Белградской арене» и ещё 38 тысяч за её пределами.

«Мы военно-нейтральная страна и останемся [ею]. Это нелегко. Наш выбор — быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять своё небо и землю», — подчеркнул сербский лидер.

Он добавил, что Белград проводит политику мира и стабильности на европейском пути. Вучич также напомнил, что четыре года назад республика продемонстрировала самостоятельность, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям.

«Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения и с КНР», — резюмировал президент Сербии.

Ранее Александр Вучич допустил, что глобальный вооружённый конфликт уже идёт, просто его официально не квалифицируют как мировую войну. По словам политика, соперничество за углеводороды, редкоземельные металлы и прочие природные богатства началось задолго до текущей эскалации, и в таких реалиях удержать ситуацию от сползания к полномасштабному противостоянию едва ли возможно — многие государства, как считает сербский лидер, лишь тянут время, накапливая ресурсы для более серьёзных столкновений.