21 марта, 19:12

«Только мы не ввели санкции»: Вучич подтвердил курс на дружбу с Россией и Китаем

Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет, как и связи с РФ и КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToskanaINC

Сербия сохранит военный нейтралитет, а также традиционные отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на митинге правящей Сербской прогрессивной партии в Белграде. Мероприятие, посвящённое предстоящим 29 марта местным выборам, собрало, по данным МВД, 32 тысячи человек в «Белградской арене» и ещё 38 тысяч за её пределами.

«Мы военно-нейтральная страна и останемся [ею]. Это нелегко. Наш выбор — быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять своё небо и землю», подчеркнул сербский лидер.

Он добавил, что Белград проводит политику мира и стабильности на европейском пути. Вучич также напомнил, что четыре года назад республика продемонстрировала самостоятельность, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям.

«Мы знаем, что такое санкции, и мы единственные не ввели санкции против РФ и не отказались от дружбы с традиционными друзьями на востоке, поддерживаем отношения и с КНР», — резюмировал президент Сербии.

Вучич заметил перемены в подходе Европы к диалогу с Россией
Ранее Александр Вучич допустил, что глобальный вооружённый конфликт уже идёт, просто его официально не квалифицируют как мировую войну. По словам политика, соперничество за углеводороды, редкоземельные металлы и прочие природные богатства началось задолго до текущей эскалации, и в таких реалиях удержать ситуацию от сползания к полномасштабному противостоянию едва ли возможно — многие государства, как считает сербский лидер, лишь тянут время, накапливая ресурсы для более серьёзных столкновений.

Юрий Лысенко
