Вучич сделал тревожное заявление о третьей мировой войне

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой Berliner Zeitung заявил, что третья мировая война, возможно, уже идёт, просто об этом не говорят официально. По его словам, борьба за ресурсы — нефть, газ, минералы и редкие металлы — давно началась, и на этом фоне предотвратить глобальный конфликт сложно.

Сербский лидер подчеркнул, что многие страны лишь выигрывают время, готовясь к более масштабным противостояниям. Он не исключил, что в этих войнах может быть применено ядерное оружие. Вучич также напомнил, что обе мировые войны начинались с региональных конфликтов, которые затем переросли в образование военно-политических блоков с непримиримыми интересами.

В связи с этим он призвал крупные державы признать, что прежний миропорядок, закреплённый в ООН, их больше не устраивает, и сейчас они ведут борьбу за его переустройство.

Ранее в сети вновь всплыло предсказание Владимира Жириновского о начале третьей мировой в 2027 году — на фоне эскалации от Украины до Ближнего Востока. На кадрах шестилетней давности основатель ЛДПР заявляет, что США сдают позиции, а «состарившаяся» Европа хватается за последний шанс. Китай, по его мнению, не рискнёт стать гегемоном. Именно к 2027-му противоречия созреют для силового решения, считал политик.