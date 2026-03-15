Вскрылось пророчество Жириновского о начале третьей мировой с «гипероружием» в 2027 году

В сети вновь всплыло предсказание Владимира Жириновского о начале Третьей мировой в 2027 году — на фоне эскалации от Украины до Ближнего Востока.

На кадрах шестилетней давности основатель ЛДПР заявляет, что США сдают позиции, а «состарившаяся» Европа хватается за последний шанс. Китай, по его мнению, не рискнёт стать гегемоном. Именно к 2027-му противоречия созреют для силового решения, считал политик.

Жириновский исключал тотальную ядерную войну, утверждая, что она будет локальной. Вместе с тем он предрёк применение «гипероружия» — более мощного, чем ядерное. По его словам, после удара «от какой-то небольшой страны на юге Европы ничего не останется». Сегодня это соотносят с напряжённостью на Балканах или вокруг Приднестровья.

Многие говорят, что человечество — это бочка с порохом, а вопрос состоит лишь в том, кто и когда бросит туда спичку. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если США продолжат свой курс на смену неугодных себе режимов во всём мире.