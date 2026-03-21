21 марта, 01:39

Вучич заметил перемены в подходе Европы к диалогу с Россией

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

В европейских странах постепенно меняется отношение к переговорам с Москвой. Таким наблюдением поделился президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

«Длительное время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — заявил Вучич.

Сербский лидер уверен, что дверь для диалога между Европой и Россией должна оставаться открытой. Взрослые люди решают конфликты через разговоры, а не с помощью кулаков, добавил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев предупредил европейцев о бытовых трудностях из-за отказа от российской энергии. Среди причин энергетического кризиса в ЕС он назвал действия русофобски настроенных чиновников у власти.

Лия Мурадьян
