Вучич заметил перемены в подходе Европы к диалогу с Россией
В европейских странах постепенно меняется отношение к переговорам с Москвой. Таким наблюдением поделился президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
«Длительное время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — заявил Вучич.
Сербский лидер уверен, что дверь для диалога между Европой и Россией должна оставаться открытой. Взрослые люди решают конфликты через разговоры, а не с помощью кулаков, добавил он.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев предупредил европейцев о бытовых трудностях из-за отказа от российской энергии. Среди причин энергетического кризиса в ЕС он назвал действия русофобски настроенных чиновников у власти.
