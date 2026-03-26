Средства ПВО за три часа уничтожили 30 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом официально сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО ликвидировали дроны в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Отмечается, что все аппараты были сбиты на подлёте к российской территории, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

«Уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей», — сказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Беспилотники ликвидированы в небе над 12 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тверскую области, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.