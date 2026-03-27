27 марта, 03:49

При атаке на Ленинградскую область сбили 36 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников над Ленинградской областью во время ночной массированной атаки. Губернатор Александр Дрозденко сообщил в своём Telegram-канале, что воздушную опасность в регионе отменили.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА», — написал он утром 27 марта.

По предварительным данным властей, во время налёта никто не пострадал.

Аэропорты Санкт-Петербурга, Калуги и Пскова вернулись к работе
Напомним, жители Ленинградской области сообщили о массированном налёте дронов. Взрывы начались после часа ночи. Люди насчитали около 20 взрывов в Кировском, Колпинском и Выборгском районах. Из-за воздушной опасности аэропорт Пулково временно приостанавливал работу.

Лия Мурадьян
