Аэропорты Санкт-Петербурга, Калуги и Пскова вернулись к работе

Аэропорты Санкт-Петербурга, Калуги и Пскова снова принимают и выпускают самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 27 марта после 6 утра.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Псков, Пулково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов» — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ограничения вводили ради безопасности полётов. Сейчас все три аэродрома работают в обычном режиме. Пассажиры могут уточнять информацию о рейсах на электронных табло.