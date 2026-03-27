За ночь в аэропорту Пулково задержали и отменили более 60 рейсов

За время работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге при ограничениях воздушного пространства свыше 60 рейсов были отменены или задержаны. Пресс-служба авиагавани сообщила утром 27 марта, что ситуация в терминале спокойная.

По данным на 5:40 утра 23 рейса перенаправили на запасные аэродромы. Ещё 43 рейса задержали, а 23 рейса вылета отменили.

«Пассажиры обеспечены дополнительными местами для ожидания. Агенты по гостеприимству и авиакомпании предоставляют воду», — указано в Telegram-канале аэродрома.

Расписание постоянно корректируют. Пассажирам советуют следить за статусом своих рейсов.

Ночью жители Ленинградской области сообщили о налёте беспилотников. Взрывы начались после часа ночи. Люди насчитали около 20 взрывов в Кировском, Выборгском и Колпинском районах.