Эстония не сбила вторгшийся дрон ВСУ, чтобы «не дать повод» для войны с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Эстония сознательно отказалась от уничтожения беспилотника, нарушившего её воздушное пространство, чтобы не спровоцировать начало конфликта с Россией. Об этом в интервью изданию Postimees заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

По его словам, у Таллина, который утверждал, что БПЛА прилетел со стороны РФ, «нет желания дать повод России, чтобы она могла сказать, что Эстония начала войну» с ней.

Страны Балтии начали официально пропускать дроны ВСУ для атак на север России

Инцидент произошёл 25 марта. Дрон врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. В Таллине признали, что беспилотник был запущен Украиной. Аналогичные случаи падения БПЛА в последние дни зафиксированы также в Литве и Латвии. Власти Литвы сообщили, что на территории республики в ночь на понедельник разбился беспилотник, запущенный Украиной.

