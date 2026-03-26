Страны Балтии начали официально пропускать дроны ВСУ для атак на север России

Вильнюс, Рига и Таллин дали «зелёный свет» украинским беспилотникам, нацеленным на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные рубежи РФ. Если раньше такие пролёты носили единичный и скрытый характер из-за опасений эскалации, теперь это перешло в разряд официальной политики, пишет Mash.

Согласно имеющимся данным, для ударов по Северной столице противник задействует площадки в Черниговской области. Прямая дистанция составляет около 850 километров. Преодолеть этот путь с пролётом над несколькими российскими регионами крайне сложно, учитывая плотность работы средств противовоздушной обороны.

Однако открытый маршрут через Прибалтику кардинально меняет логистику. Он предполагает обход территории Белоруссии через Польшу, а затем проход над Латвией, Литвой, Эстонией и акваторией Балтики. Такая траектория открывает беспрепятственный выход в Финский залив и позволяет обойти эшелонированную систему ПВО, прикрывающую приграничные районы.

Результаты такого решения уже очевидны. С 22 марта в окрестностях Петербурга было сбито более сотни беспилотников — это абсолютный рекорд с начала специальной военной операции. Целями становились объекты в Выборге и портовая инфраструктура в Усть-Луге.

Показательным стал инцидент в ночь на 24 марта, когда обломки дрона упали на территории Литвы. Премьер-министр Латвии пояснил, что аппарат сбился с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, хотя изначально следовал в сторону России. Позже власти Латвии и Эстонии также официально подтвердили, что найденные на их земле обломки принадлежат украинской стороне.