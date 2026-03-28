Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 02:43

Более 10 аэропортов закрыли в России с начала субботы

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в 14 аэропортах России. К ранее закрытым авиагаваням Калуги, Ярославля и Санкт-Петербурга добавились Волгоград, Иваново (Южный), Псков, Пенза, Саратов (Гагарин), Бугульма, Казань, Нижнекамск, Оренбург, Самара и Уфа.

Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Информации о сроках снятия ограничений пока нет.

Кроме того, в аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области.

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле

Ранее сообщалось, что ночью 28 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над Ленинградской областью. По предварительным данным регионального правительства, на земле нет повреждений. Также не поступали сообщения о пострадавших среди жителей.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar