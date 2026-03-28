Более 10 аэропортов закрыли в России с начала субботы

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в 14 аэропортах России. К ранее закрытым авиагаваням Калуги, Ярославля и Санкт-Петербурга добавились Волгоград, Иваново (Южный), Псков, Пенза, Саратов (Гагарин), Бугульма, Казань, Нижнекамск, Оренбург, Самара и Уфа.

Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Информации о сроках снятия ограничений пока нет.

Кроме того, в аэропорту Калининграда возможны корректировки расписания рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что ночью 28 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников над Ленинградской областью. По предварительным данным регионального правительства, на земле нет повреждений. Также не поступали сообщения о пострадавших среди жителей.