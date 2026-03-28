28 марта, 00:48

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле

В ночь на субботу несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в Ярославле, пишет SHOT. Очевидцы сообщают о повреждённой пристройке, в которой находится продуктовый магазин. В данный момент информации о пострадавших нет.

Жители слышали около 10 взрывов над городом. Над одним из районов виден густой дым. Официальной информации о пострадавших нет. Работают экстренные службы.

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. Видео © Telegram / SHOT

Также взрывы прозвучали в районе города Вязьма Смоленской области. По словам очевидцы, после громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Власти Ленобласти перешли на круглосуточный режим из-за ежедневных атак БПЛА

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. С начала суток 28 марта это уже второй подбитый на подлёте к столице БПЛА.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Артём Гапоненко
