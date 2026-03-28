Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 03:47

Ребёнок погиб при массированной атаке БПЛА на Ярославскую область

Обложка © Life.ru

В Ярославской области погиб ребёнок во время массированной атаки украинских беспилотников, его родители госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили более 30 вражеских БПЛА.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребёнок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы», — написал Евраев в Telegram-канале.

Ранения также получила жительница соседнего дома. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор заверил, что пострадавшим окажут полную поддержку, включая материальные выплаты.

Число сбитых над Ленобластью БПЛА возросло до 18
Напомним, обломки сбитого БПЛА упали рядом с жилым домом в Ярославле. В результате атаки зафиксированы повреждения нескольких домов и торгового объекта.

Лия Мурадьян
  • Ярославская область
