Ребёнок погиб при массированной атаке БПЛА на Ярославскую область

В Ярославской области погиб ребёнок во время массированной атаки украинских беспилотников, его родители госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили более 30 вражеских БПЛА.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребёнок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы», — написал Евраев в Telegram-канале.

Ранения также получила жительница соседнего дома. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор заверил, что пострадавшим окажут полную поддержку, включая материальные выплаты.

Напомним, обломки сбитого БПЛА упали рядом с жилым домом в Ярославле. В результате атаки зафиксированы повреждения нескольких домов и торгового объекта.