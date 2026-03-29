Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 00:47

В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию

Обложка © Life.ru

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, авиагавань продолжает работать, но рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона.

Также в ночь на 29 марта ограничения на полёты ввели ещё в семи аэропортах России. Меры действуют в воздушных гаванях Калуги (Грабцево), Пскова, Ульяновска (Баратаевка), Самары и Краснодара. Мера носит временный характер и направлена исключительно на обеспечение безопасности полётов.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar